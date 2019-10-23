Мужчина был задержан по административной статье, но уже в ближайшее время в его отношении могут быть возбуждены уголовные дела.

Материалы дела жителя Суздальского района напавшего накануне с ножом на съемочную группу программы "Вести-Владимир" направлены в Следственный комитет. Мужчина был задержан по административной статье, но уже в ближайшее время в его отношении могут быть возбуждены уголовные дела.Напомню, во время противопожарного рейда МЧС . Скрутил дебошира сотрудник МЧС Александр Муравьёв, при этом тот пропорол ему ножом брюки. Впрочем, даже после этого гражданин не успокоился - в нижнем белье он выскочил на улицу и угрожал перерезать себе горло. Известно, что он работал в охране. Как сообщает региональное управление Росгвардии, удостоверение частного охранника ему не выдавалось.