Тех, у кого достаточно средств для покупки любой необходимой вещи, оказалось всего чуть более 1%.

48,5% жителей региона покупают еду и одежду, но не могут позволить себе покупку мебели и бытовой техники, об этом сообщает информационное агенство Регнум со ссылкой на Росстат.Ведомство опубликовало данные по финансовому положению российских домохозяйств.Во Владимирской области следующая картина: число тех, кому не хватает денег даже на еду, за год снизилось с 1,4% до 0,4%; без проблем покупают еду, но испытывают затруднения с оплатой ЖКУ и покупкой одежды 20% владимирцев. 30 опрошенных покупают эти товары без проблем, но у них не хватает денег на покупку машины, квартиры или дачи. Тех, у кого достаточно средств для покупки любой необходимой вещи, оказалось всего чуть более 1%."Радио России-Владимир"