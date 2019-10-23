Спецназ ВДВ России и Силы специальных операций Республики Беларусь провели совместные учения под Брестом.

Спецназ ВДВ России и Силы специальных операций Республики Беларусь провели совместные учения под Брестом.На ограниченную площадку были десантированы несколько единиц военной техники и более 100 человек личного состава. Перед этим в районе отработали штурмовики для подавления ПВО условного противника.Российско-белорусские тактические учения проводятся в рамках международного военного сотрудничества. В них участвуют более 900 военнослужащих двух стран и около 250 единиц боевой техники, сообщает телеканал "Россия 24".