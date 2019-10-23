Нападающий Ювентуса Пауло Дибала поделился впечатлениями от матча третьего тура группового этапа Лиги чемпионов с московским Локомотивом (2:1). Аргентинец оформил дубль и спас свою команду от сенсационного первого поражения в сезоне.

Нападающий "Ювентуса" Пауло Дибала поделился впечатлениями от матча третьего тура группового этапа Лиги чемпионов с московским "Локомотивом" (2:1). Аргентинец оформил дубль и спас свою команду от сенсационного первого поражения в сезоне."Я очень рад. Мне нужно было забить два этих гола, – приводит слова Дибалы пресс-служба УЕФА. – Это был очень сложный матч, но сегодня вы могли увидеть, какой опыт у нашей команды. Мы сохраняли спокойствие до самого конца, пока не забили".Напомним, "Локомотив" потерпел второе поражение кряду и с тремя очками занимает третье место в группе D, лидируют в квартете "Ювентус" и мадридский "Атлетико", в активе которых по семь очков. В следующем матче турнира подопечные Юрия Семина 6 ноября вновь сыграют со "Старой синьорой", но уже в Москве.