Рабочего насмерть придавило брёвнами

Юрьев-Польский районный суд признал генерального директора ООО «Лиственница» виновным в нарушении правил техники безопасности, повлекшим за собой смерть работника предприятия, сообщает СледКом РФ по Владимирской области.11 марта 2019 года подсобный рабочий предприятия сортировал пиломатериал. После закрепления древесины к стропам крана, одна пачка досок длиною 6 метров съехала на бок. Чтобы поправить съехавшие стропы рабочий пытался пройти между пачками, но в этот момент его придавило брёвнами.Работники, находившиеся рядом, помогли ему выбраться и вызвали «скорую» помощь, однако из-за полученных травм пострадавший скончался в машине медиков.Следствие постановило, что электрический кран для подъема груза, используемый на предприятии, был в непригодном состоянии и не соответствовал требованиям безопасности. Также рабочий не должен был выполнять стропальные работы, поскольку не проходил соответствующее обучение.Юрьем-Польский районный суд назначил генеральному директору ООО «Лиственица» наказание в виде одного года лишения свободы условно.