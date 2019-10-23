В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) московское Динамо на льду Фетисов-Арены во Владивостоке обыграло местный Адмирал со счетом 4:1 (1:0, 2:0, 1:1).

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) московское "Динамо" на льду "Фетисов-Арены" во Владивостоке обыграло местный "Адмирал" со счетом 4:1 (1:0, 2:0, 1:1).У победителей встречи дубль оформил Дмитрий Яшкин (39-я, 41-я минуты) и по разу отличились Максим Афиногенов (6) и Сергей Бойков (33), а у хозяев льда единственную шайбу забросил Александр Коннов (53)."Динамо" одержало третью победу кряду и с 27 очками занимает второе место в Западной конференции, а "Адмирал", потерпевший второе поражение в последних пяти играх, расположился на шестой строчке на Востоке, имея в активе 25 очков.В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ москвичи во вторник, 29 октября, примут омский "Авангард", а дальневосточная команда четырьмя днями ранее дома сыграет с "Сочи".