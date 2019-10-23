Проект федерального бюджета на 2020 и плановый период 2021-2022 годов прошел первое чтение в Госдуме. Рассмотрение главного финансового документа страны во втором чтении пройдет 19 ноября.
Проект федерального бюджета на 2020 и плановый период 2021-2022 годов прошел первое чтение в Госдуме. Рассмотрение главного финансового документа страны во втором чтении пройдет 19 ноября.
Доходы федерального бюджета в следующем году составят 20,38
триллиона рублей, профицит – 876 миллиардов. Планируется, что ежегодно уровень
доходов будет увеличиваться на триллион рублей, при этом профицит будет
снижаться. Инфляция в следующем году ожидается на уровне 3%, а цена на нефть -
57 долларов за баррель.
Важно, что в обсуждении документа принимают участие главы
фракций и большинство парламентариев, отметил в ходе пленарного заседания
спикер Госдумы Вячеслав Володин. Однако некоторые парламентарии в этот момент
отсутствовали, обратил внимание законодатель.
"Вчера мы изучали вопрос обеспеченности регионов. Мало кто
верил, что разговор состоится. А ряда депутатов не было. Депутат должен в этот
день в любой ситуации принимать участие в обсуждении. Болезнь – единственное,
что может быть аргументом", – указал спикер.
Одним из приоритетов вопросом при обсуждении законопроекта
стало повышение эффективности расходования бюджетных средств. Средства в
регионы должны поступать уже в январе, подчеркивал Вячеслав Володин.
Эту
позицию поддержал первый зампред правительства – министр финансов Антон
Силуанов. Ранее он дважды встречался с фракцией "Единая Россия" для обсуждения параметров документа.
Председатель нижней палаты отметил, что по ряду ведомств
количество неизрасходованных средств доходит до 90%. "Может быть,
предусмотреть возможность – мы вносим поправки в закон о бюджете по итогам
полугодия, и там, где средства не расходуются, взять и оперативно их
перебросить на другие статьи", – обратился спикер к представителю кабмина. По мнению законодателя, средства можно потратить на обновление парка машин скорой помощи, школьных автобусов и прочего.
Говоря о параметрах бюджета на следующую трехлетку, Силуанов
подчеркнул, что в 2020 году два триллиона рублей будут направлены на
нацпроекты, а в 2022 – 2,7 триллиона.
Серьезные средства выделяются на социальную сферу. В
частности, увеличивается финансирование лекарственного обеспечения и терапию
людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Повышаются и расходы на образование
– на 50 миллиардов рублей.
Устойчивость бюджетной системы значительно выросла, отметил
присутствовавший на пленарном заседании глава Счетной палаты Алексей Кудрин. С
ним солидарен руководитель профильного комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей
Макаров.
По словам парламентария, созданная бюджетная конструкция
позволит полностью выполнить социальные обязательства. В бюджете учтены все поручения
президента Владимира Путина по итогам послания Федеральному собранию,
подчеркнул законодатель.
Второе чтение бюджета пройдет 19 ноября. Поправки к
документу на Охотном Ряду будут принимать до 4 ноября. При их подготовке
правительству рекомендовано проработать предложения об улучшении инвестиционной
привлекательности регионов, включая частичное погашение долгов по бюджетным
кредитам.
Напомним, проект главного финансового закона вносится в
нижнюю палату не позднее 1 октября. После этого его направляют в профильные
комитеты Госдумы для замечаний и предложений, а также в Совет Федерации и
Счетную палату.
В первом чтении депутаты обсуждают общую концепцию проекта
бюджета и связанных с ним законопроектов, объем доходов, расходов и другие
вопросы. Во втором проект бюджета рассматривается подробнее.
Законодатели обсуждают перечень субсидий регионам, программу внутренних и
внешних займов, направления бюджетных ассигнований и другое.
На третье, заключительное чтение, законопроект выносится с
учетом бюджетных ассигнований, которые были приняты в ходе второго
рассмотрения. На то, чтобы рассмотреть законопроект в трех чтениях, у
парламентариев есть 60 дней.