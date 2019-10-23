Проект федерального бюджета на 2020 и плановый период 2021-2022 годов прошел первое чтение в Госдуме. Рассмотрение главного финансового документа страны во втором чтении пройдет 19 ноября.

Проект федерального бюджета на 2020 и плановый период 2021-2022 годов прошел первое чтение в Госдуме. Рассмотрение главного финансового документа страны во втором чтении пройдет 19 ноября.Доходы федерального бюджета в следующем году составят 20,38триллиона рублей, профицит – 876 миллиардов. Планируется, что ежегодно уровеньдоходов будет увеличиваться на триллион рублей, при этом профицит будетснижаться. Инфляция в следующем году ожидается на уровне 3%, а цена на нефть -57 долларов за баррель.Важно, что в обсуждении документа принимают участие главыфракций и большинство парламентариев, отметил в ходе пленарного заседанияспикер Госдумы Вячеслав Володин. Однако некоторые парламентарии в этот моментотсутствовали, обратил внимание законодатель."Вчера мы изучали вопрос обеспеченности регионов. Мало ктоверил, что разговор состоится. А ряда депутатов не было. Депутат должен в этотдень в любой ситуации принимать участие в обсуждении. Болезнь – единственное,что может быть аргументом", – указал спикер.Одним из приоритетов вопросом при обсуждении законопроектастало повышение эффективности расходования бюджетных средств. Средства врегионы должны поступать уже в январе, подчеркивал Вячеслав Володин.Этупозицию поддержал первый зампред правительства – министр финансов АнтонСилуанов. Ранее он дважды встречался с фракцией "Единая Россия" для обсуждения параметров документа.Председатель нижней палаты отметил, что по ряду ведомствколичество неизрасходованных средств доходит до 90%. "Может быть,предусмотреть возможность – мы вносим поправки в закон о бюджете по итогамполугодия, и там, где средства не расходуются, взять и оперативно ихперебросить на другие статьи", – обратился спикер к представителю кабмина. По мнению законодателя, средства можно потратить на обновление парка машин скорой помощи, школьных автобусов и прочего.Говоря о параметрах бюджета на следующую трехлетку, Силуановподчеркнул, что в 2020 году два триллиона рублей будут направлены нанацпроекты, а в 2022 – 2,7 триллиона.Серьезные средства выделяются на социальную сферу. Вчастности, увеличивается финансирование лекарственного обеспечения и терапиюлюдей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Повышаются и расходы на образование– на 50 миллиардов рублей.Устойчивость бюджетной системы значительно выросла, отметилприсутствовавший на пленарном заседании глава Счетной палаты Алексей Кудрин. Сним солидарен руководитель профильного комитета Госдумы по бюджету и налогам АндрейМакаров.По словам парламентария, созданная бюджетная конструкцияпозволит полностью выполнить социальные обязательства. В бюджете учтены все порученияпрезидента Владимира Путина по итогам послания Федеральному собранию,подчеркнул законодатель.Второе чтение бюджета пройдет 19 ноября. Поправки кдокументу на Охотном Ряду будут принимать до 4 ноября. При их подготовкеправительству рекомендовано проработать предложения об улучшении инвестиционнойпривлекательности регионов, включая частичное погашение долгов по бюджетнымкредитам.Напомним, проект главного финансового закона вносится внижнюю палату не позднее 1 октября. После этого его направляют в профильныекомитеты Госдумы для замечаний и предложений, а также в Совет Федерации иСчетную палату.В первом чтении депутаты обсуждают общую концепцию проектабюджета и связанных с ним законопроектов, объем доходов, расходов и другиевопросы. Во втором проект бюджета рассматривается подробнее.Законодатели обсуждают перечень субсидий регионам, программу внутренних ивнешних займов, направления бюджетных ассигнований и другое.На третье, заключительное чтение, законопроект выносится сучетом бюджетных ассигнований, которые были приняты в ходе второгорассмотрения. На то, чтобы рассмотреть законопроект в трех чтениях, упарламентариев есть 60 дней.