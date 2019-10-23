Иосиф Оганесян и Дима Дмитренко в последнее время не могут
найти общий язык. Участники шоу Дом-2. Спаси свою любовь подрались.
Иосиф Оганесян и Дима Дмитренко в последнее время не могут
найти общий язык. Участники шоу "Дом-2". Спаси свою любовь" подрались.
Казалось бы, Иосифу и Дмитрию
делить нечего: Дмитренко счастливо женат на Ольге Рапунцель, а Оганесян состоит
в браке с Сашей Черно, однако между
мужчинами постоянно возникают конфликты. Участники шоу "Дом-2" начинают ругаться
в буквальном смысле на ровном месте.
Другие жители телестройки уверены, что Дима и Иосиф очень
похожи. Это якобы вынуждает их соперничать. "У них одно амплуа, и они не могут
определиться, кто настоящий, а кто – отражение", – считает Алексей Купин.
Между тем у избранницы Дмитрия Дмитренко другое мнение на этот
счет. Ольга Рапунцель уверена, что она и ее муж – настоящие звезды , поэтому Иосиф Оганесян и Саша Черно завидую их паре.
"В "Сторис" нас постоянно засаживают, грязью поливают!" —
негодует супруга Дмитренко.
В итоге, после целого дня препирательств конфликт закончился
рукоприкладством. На кухне Оганесян набросился на Дмитренко и начал душить.
22 Окт 2019 в 8:23 PDT
"Сцепились два петушка🤣 (здесь и
далее орфография
и пунктуация
авторов сохранены.
– Прим. ред.)", "Ну ппц. Зоопарк какой то", "Дима
психически больной!", "Звездные пары😂😂🤣🤣🤣ну не могу звезды , приживалы проектные
голодранцы 😂", -
отреагировали на произошедшее поклонники.