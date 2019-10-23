Иосиф Оганесян и Дима Дмитренко в последнее время не могут найти общий язык. Участники шоу Дом-2. Спаси свою любовь подрались.

Иосиф Оганесян и Дима Дмитренко в последнее время не могутнайти общий язык. Участники шоу "Дом-2". Спаси свою любовь" подрались.Казалось бы, Иосифу и Дмитриюделить нечего: Дмитренко счастливо женат на Ольге Рапунцель, а Оганесян состоитв браке с Сашей Черно, однако междумужчинами постоянно возникают конфликты. Участники шоу "Дом-2" начинают ругатьсяв буквальном смысле на ровном месте.Другие жители телестройки уверены, что Дима и Иосиф оченьпохожи. Это якобы вынуждает их соперничать. "У них одно амплуа, и они не могутопределиться, кто настоящий, а кто – отражение", – считает Алексей Купин.Между тем у избранницы Дмитрия Дмитренко другое мнение на этотсчет. Ольга Рапунцель уверена, что она и ее муж – настоящие звезды , поэтому Иосиф Оганесян и Саша Черно завидую их паре."В "Сторис" нас постоянно засаживают, грязью поливают!" —негодует супруга Дмитренко.В итоге, после целого дня препирательств конфликт закончилсярукоприкладством. На кухне Оганесян набросился на Дмитренко и начал душить.22 Окт 2019 в 8:23 PDT"Сцепились два петушка🤣 (здесь идалее орфографияи пунктуацияавторов сохранены.– Прим. ред.)", "Ну ппц. Зоопарк какой то", "Димапсихически больной!", "Звездные пары😂😂🤣🤣🤣ну не могу звезды , приживалы проектныеголодранцы 😂", -отреагировали на произошедшее поклонники.