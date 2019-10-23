Архитектор, сооснователь архитектурного бюро Wowhaus Олег Шапиро назвал успешной программу благоустройства Москвы. Москва тратит на благоустройство меньше 4 процентов бюджета. Это немного, так как другие мегаполисы тратят гораздо больше, - отметил он.

Архитектор, сооснователь архитектурного бюро Wowhaus Олег Шапиро назвал успешной программу благоустройства Москвы. Об этом он сообщил журналистам Агентства городских новостей "Москва"."Насколько я знаю, Москва тратит на благоустройство меньше 4 процентов бюджета. Это немного, так как другие мегаполисы тратят гораздо больше. В целом, это огромный объем работы, так как это не только мощение плиткой, это и перекладка и упорядочение всей инженерной инфраструктуры, фасады и многое другое. Мне кажется, что это одна из успешных программ Москвы, опытом которой серьезно интересуются в других странах", — сказал Шапиро.Он отметил, что по мнению его иностранных коллег, Москва считается одним из образцовых в плане благоустройства городов.За последние девять лет в Москве создали большое количество общественных пространств на новом качественном уровне. Это городские парки, скверы, рекреационные зоны, парки по месту жительства. К концу 2019-го будет насчитываться уже более 730 благоустроенных территорий общей площадью более 16 200 гектаров.В этом году в столице уже благоустроили 139 парков, зеленых зон и водных объектов. Всего же в рамках программы "Мой район" до конца года будет благоустроена 161 территория. Больше всего благоустроенных территорий находится в Южном округе столицы. В этом году здесь привели в порядок 20 парков и четыре водных объекта. На втором месте — Западный округ. Третью позицию делят Юго-Восточный и Северо-Западный округа.Так, в этом году завершили работы в усадьбе Люблино на юго-востоке Москвы. Здесь по просьбам жителей восстановили лодочную станцию и обустроили шесть детских и семь спортивных площадок. В Дюссельдорфском парке сделали площадку для выгула собак, а в северной части установили шесть качелей с навесами для детей и взрослых. На северо-востоке Москвы практически закончили работы в пойме реки Яузы, которая проходит вдоль улицы Заповедной.В Северо-Восточном округе важным местом отдыха также является парк света. Свое название он получил из-за уникальной системы освещения. Еще здесь появился собственный "волшебный лес" — пространство для отдыха со стоящими между деревьями светодиодными фигурами. В восточной части Москвы после благоустройства открылся Детский Черкизовский парк.Эксперты провели сравнительный анализ Москвы и 11 мегаполисов по всему миру, включая Нью-Йорк, Лондон, Берлин, Сеул и Сан-Паулу. Согласно результатам, Москва сейчас занимает лидирующее место по площади парков на человека. Сегодня около 90 процентов москвичей имеют доступ к таким территориям в шаговой доступности.