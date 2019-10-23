Певица Саша Савельева не перестает поражать россиян своими экстравагантными нарядами. Так 35-летняя знаменитость появилась в платье с экстремальным декольте.

Певица Саша Савельева не перестает поражать россиян своими экстравагантными нарядами. Так 35-летняя знаменитость появилась в платье с экстремальным декольте.Чуть больше полугода назад звезда отечественного шоу-бизнеса родила своему супругу сына Леона. Тогда казалось, что молодая мама пробудет в декрете довольно продолжительное время, однако уже спустя пару месяцев она вновь объявилась на светских мероприятиях. Несмотря на уход из группы "Фабрика"девушка, как оказалось, не намерена так просто покидать сцену. Кроме того, она не стесняется пробовать себя в новых качествах.Так Савельева стала ведущей уже нашумевшей премии "Прорыв года", организованной модным журналом Оксаны Федоровой. Стоит отметить, что ее партнером по ведению мероприятия стал знаменитый актер Вячеслав Манучаров. Он частенько появлялся в сториз знаменитости, которыми она с удовольствием делилась в "Инстаграме".Впрочем, куда больше привлекло внимание пользователей экстремальное декольте певицы. Его линия заканчивалась ровно на солнечном сплетении. К слову, некоторые отметили, что возможно исполнительница вдохновлялась образом Анджелины Джоли, в котором голливудская красотка появилась на одной из презентации своего нового фильма "Малефисента: Владычица тьмы".Стоит отметить, что не так давно Александра выкладывала еще более пикантное фото. Она предстала перед поклонниками в одной муслиновой пеленке своего маленького сына. На примечательном снимке девушка позирует на фоне предрассветного моря, стоя в воде по щиколотку. Обнаженное загорелое тело прикрывает тонкая пеленка, волосы ниспадают на спину с элегантной небрежностью. Тогда артистка заявила, что пеленка только прибавляет пикантности фотографии.