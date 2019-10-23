Анна Семенович не устает радовать поклонников пикантными формами и фирменным юмором. Однако в этот раз что-то пошло не так.

Анна Семенович не устает радовать поклонников пикантными формами и фирменным юмором. Однако в этот раз что-то пошло не так.Певица выложила на своей личной странице в социальной сети "Инстаграм" забавный бумеранг. Таким образом знаменитость хотела показать небольшой анонс шоу, однако все внимание поклонников было приковано не к энергичным движениям, а к наряду пышногрудой звезды отечественного шоу-бизнеса.Многие отметили, что короткое изумрудное платье с отрезной талией очень не идет Анне. Подписчики высказались, что в купе с длиной мерцающего вечернего туалета ее ноги выглядят слишком тонкими и костлявыми. Поклонники также высказались, что крупная верхняя часть действительно выглядит диссонансно при сравнении со стройными ногами певицы, которые в этот раз лишь стали поводом для насмешек.Как оказалось, короткое видео не стало приятным сюрпризом для фанатов Семенович. Ее раскритиковали в пух и прах, при этом не стесняясь в выражениях и упражняясь в остроумии. Тем не менее, нашлись и те, кто вступился за любимую исполнительницу. Некоторые пользователи подметили, что даже в таком неудачном образе Анна выглядит сногсшибательно.23 Окт 2019 в 5:17 PDT"Анна ,это платье явно не для вас. Извините ,не удержалась" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – прим.ред.), "Анюта, ждем с нетерпением!Будет бомбочка🔥🔥🔥🔥🔥😍😍😍", "Анечка, на Вас очень не красивое платье. Вы всегда так элегантны, но это платье просто жесть. И прическу сделали жуткую. У Вас такой прически не было никогда", "Анечка вы бесподобны. Скажите вас можно пригласить на свидание?", – высказались пользователи.