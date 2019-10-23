Организованной попыткой госпереворота при международной поддержке назвал массовые протесты в Боливии президент этой страны Эво Моралес. Участники протестов обвинили боливарианские власти в мошенничестве на президентских выборах.

Организованной попыткой госпереворота при международной поддержке назвал массовые протесты в Боливии президент этой страны Эво Моралес. Участники протестов обвинили боливарианские власти в мошенничестве на президентских выборах.Беспорядки вспыхнули после заявления ЦИК Боливии. После подсчета 95% бюллетеней боливарианский Центризбирком заявил о том, что проведения второго тура не потребуется, поскольку разница между первым и вторым местами в президентской гонке не превышает 10 процентов, напоминает "Интерфакс". При этом кандидат от "Движения за социализм", президент Боливии Эво Моралес Айма получает 46,4%. Его основной конкурент кандидат от партии "Гражданское сообщество" экс-президент Боливии Карлос Меса набрал 37% голосов.В столице Боливии Сукре протестующие подожгли местный офис избирательной комиссии, в Потоси и Оруро отмечены попытки штурма представительств избирательных комиссий. В Риберальте протестующие свалили памятник экс-президенту Венесуэлы Уго Чавесу, а в Тарихе участники акций протеста жгли материалы избирательной комиссии."Мы не собираемся признавать эти результаты, это постыдное абсолютное мошенничество", — заявил Боливии Карлос Меса.