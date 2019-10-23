В матче 19-го тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ) московский Спартак-2 на поле Академии имени Федора Черенкова разгромил воронежский Факел со счетом 7:2.

В матче 19-го тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ) московский "Спартак-2" на поле Академии имени Федора Черенкова разгромил воронежский "Факел" со счетом 7:2.У победителей встречи по три мяча забили Силванус Нимели (5-я, 14-я, 25-я минуты) и Сотмурад Бакаев (6, 36, 64), а также единожды отличился Максим Глушенков (80). В составе воронежцев голами отметились Руслан Корян (45, пенальти) и Илья Мазуров (77)."Спартак-2" прервал безвыигрышную серию из девяти игр (7 поражений, 2 ничьи) и с 20 очками занимает 13-е место в турнирной таблице, а "Факел", потерпевший третье поражение кряду, расположился на 20-й строчке, имея в активе 12 очков.В следующем туре первенства ФНЛ "красно-белые" в воскресенье, 27 октября, на выезде сыграют с командой "СКА-Хабаровск", а воронежцы в тот же день встретятся с "Чайкой".