На Охотном Ряду идет активное обсуждение проекта федерального бюджета на 2020 и плановый период 2021-2022 годов. Парламентарии рассматривают главный финансовый документ страны в первом чтении. На обсуждение проекта федерального бюджета и государственных внебюджетных фондов у законодателей есть пять с половиной часов.
На Охотном Ряду идет активное обсуждение проекта федерального бюджета на 2020 и плановый период 2021-2022 годов. Парламентарии рассматривают главный финансовый документ страны в первом чтении. На обсуждение проекта федерального бюджета и государственных внебюджетных фондов у законодателей есть пять с половиной часов.
В соответствии с законопроектом, доходы федерального бюджета
в следующем году составят 20,38 триллиона рублей и будут увеличиваться на
триллион ежегодно. Расходы установлены на уровне 19,5 триллиона рублей, они
также будут расти. Предполагается, что в следующем году профицит бюджета
составит 876 миллиардов рублей, затем снизится до почти 300 миллиардов к 2022
году.
Инфляция в ближайшие несколько лет ожидается низкой. В
следующем году – на уровне 3%, еще через год – 4%. Прогнозируемый
уровень цен на нефть – 57 долларов за баррель.
Активное участие в обсуждении параметров нового бюджета
принимает правительство. Первый зампред кабмина – министр финансов Антон
Силуанов дважды встречался с фракцией "Единая Россия". Законодатели
обсуждали с представителем правительства приоритетные вопросы при принятии
документа.
В частности, речь идет о повышении эффективности
расходования бюджетных средств. Как отметил ранее спикер нижней палаты Вячеслав
Володин, недопустима ситуация, когда средства в регионы приходят только к
середине года. Необходимо, чтобы бюджетный рубль субъекты Федерации получали
уже в январе, подчеркивал председатель нижней палаты.
Также среди приоритетов – сокращение разрыва в бюджетной
обеспеченности регионов, создание условий для инвестиций в территории и
комплексное развитие села. После обсуждений и консультаций с правительством
удалось выйти на конкретные решения. Так, на выравнивание бюджетной обеспеченности
10 регионов получат дополнительные дотации.
Важнейшая тема – финансирование национальных проектов. В
2020 году на них будет направлено два триллиона рублей, это на 200 миллиардов
большей, чем в текущем году. А в 2022 году – 2,7 триллиона, сказал глава
Минфина в ходе обсуждения проекта бюджета.
Особое внимание уделено социальной составляющей бюджета,
отметил он. Большие деньги направляются на здравоохранение, в следующем году
предусмотрены серьезные средства на лекарственное обеспечение и терапию людей с
заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Дополнительные средства есть и на вакцинацию.
Что касается образования, то его финансирование увеличивается на 50 миллиардов
рублей, сообщил Силуанов.
В свою очередь глава профильного думского комитета по
бюджету и налогам Андрей Макаров отметил, что в проекте главного финансового
документа страны нашли отражение все предложения депутатов. Положительные
заключения на нормативно-правовой акт дали все 25 комитетов, законопроект
поддержали регионы и бизнес-сообщество.
Результатом обсуждений и консультация с правительством стало
решение вопросов по эффективности расходования бюджетного рубля, подчеркнул
Макаров. "Главное достоинство бюджета – создана устойчивая бюджетная
конструкция, которая позволяет государству выполнить все социальные
обязательства вне зависимости от конъюнктуры", – отметил парламентарий.
Реализация бюджета позволит решить многие актуальные
проблемы субъектов Федерации. Депутаты как представители регионов должны быть
заинтересованы в обсуждении законопроекта, заявил спикер Госдумы Вячеслав
Володин. Председатель нижней палаты посетовал, что в зале заседаний
присутствуют не все парламентарии.
"Депутат должен в этот день в любой ситуации принимать
участие в обсуждении. Болезнь – единственное, что может быть аргументом", -
сказал Володин в ходе пленарного заседания.
На обсуждение проекта главного финансового документа страны
и государственных внебюджетных фондов у депутатов есть 5,5 часов. После этого
до 4 ноября будет идти прием поправок ко второму чтению. Оно состоится 19
ноября.