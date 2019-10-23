На Охотном Ряду идет активное обсуждение проекта федерального бюджета на 2020 и плановый период 2021-2022 годов. Парламентарии рассматривают главный финансовый документ страны в первом чтении. На обсуждение проекта федерального бюджета и государственных внебюджетных фондов у законодателей есть пять с половиной часов.

На Охотном Ряду идет активное обсуждение проекта федерального бюджета на 2020 и плановый период 2021-2022 годов. Парламентарии рассматривают главный финансовый документ страны в первом чтении. На обсуждение проекта федерального бюджета и государственных внебюджетных фондов у законодателей есть пять с половиной часов.В соответствии с законопроектом, доходы федерального бюджетав следующем году составят 20,38 триллиона рублей и будут увеличиваться натриллион ежегодно. Расходы установлены на уровне 19,5 триллиона рублей, онитакже будут расти. Предполагается, что в следующем году профицит бюджетасоставит 876 миллиардов рублей, затем снизится до почти 300 миллиардов к 2022году.Инфляция в ближайшие несколько лет ожидается низкой. Вследующем году – на уровне 3%, еще через год – 4%. Прогнозируемыйуровень цен на нефть – 57 долларов за баррель.Активное участие в обсуждении параметров нового бюджетапринимает правительство. Первый зампред кабмина – министр финансов АнтонСилуанов дважды встречался с фракцией "Единая Россия". Законодателиобсуждали с представителем правительства приоритетные вопросы при принятиидокумента.В частности, речь идет о повышении эффективностирасходования бюджетных средств. Как отметил ранее спикер нижней палаты ВячеславВолодин, недопустима ситуация, когда средства в регионы приходят только ксередине года. Необходимо, чтобы бюджетный рубль субъекты Федерации получалиуже в январе, подчеркивал председатель нижней палаты.Также среди приоритетов – сокращение разрыва в бюджетнойобеспеченности регионов, создание условий для инвестиций в территории икомплексное развитие села. После обсуждений и консультаций с правительствомудалось выйти на конкретные решения. Так, на выравнивание бюджетной обеспеченности10 регионов получат дополнительные дотации.Важнейшая тема – финансирование национальных проектов. В2020 году на них будет направлено два триллиона рублей, это на 200 миллиардовбольшей, чем в текущем году. А в 2022 году – 2,7 триллиона, сказал главаМинфина в ходе обсуждения проекта бюджета.Особое внимание уделено социальной составляющей бюджета,отметил он. Большие деньги направляются на здравоохранение, в следующем годупредусмотрены серьезные средства на лекарственное обеспечение и терапию людей сзаболеваниями сердечно-сосудистой системы. Дополнительные средства есть и на вакцинацию.Что касается образования, то его финансирование увеличивается на 50 миллиардоврублей, сообщил Силуанов.В свою очередь глава профильного думского комитета побюджету и налогам Андрей Макаров отметил, что в проекте главного финансовогодокумента страны нашли отражение все предложения депутатов. Положительныезаключения на нормативно-правовой акт дали все 25 комитетов, законопроектподдержали регионы и бизнес-сообщество.Результатом обсуждений и консультация с правительством сталорешение вопросов по эффективности расходования бюджетного рубля, подчеркнулМакаров. "Главное достоинство бюджета – создана устойчивая бюджетнаяконструкция, которая позволяет государству выполнить все социальныеобязательства вне зависимости от конъюнктуры", – отметил парламентарий.Реализация бюджета позволит решить многие актуальныепроблемы субъектов Федерации. Депутаты как представители регионов должны бытьзаинтересованы в обсуждении законопроекта, заявил спикер Госдумы ВячеславВолодин. Председатель нижней палаты посетовал, что в зале заседанийприсутствуют не все парламентарии."Депутат должен в этот день в любой ситуации приниматьучастие в обсуждении. Болезнь – единственное, что может быть аргументом", -сказал Володин в ходе пленарного заседания.На обсуждение проекта главного финансового документа страныи государственных внебюджетных фондов у депутатов есть 5,5 часов. После этогодо 4 ноября будет идти прием поправок ко второму чтению. Оно состоится 19ноября.