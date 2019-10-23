152 учителя уволились из ковровских школ за последние два года. Об этом пишут Ковровские вести.

152 учителя уволились из ковровских школ за последние два года. Об этом пишут . Также 230 педагогов покинули детские сады. По словам председателя Ковровской городской организации профсоюза работников образования Ольги Сидоровой, средняя нагрузка на ковровского учителя – 1,94 ставки. Но эта цифра не отражает реального положения дел, потому что не учитывает работу с "надомниками". При такой нагрузке оплата труда оставляет желать лучшего. Самые дефицитные специальности в Коврове это учителя истории, физкультуры, иностранного языка, русского и литературы, начальных классов.