Правительство Египта приняло решение отменить занятия в школах и вузах в Каире в среду, 23 октября, в связи с неблагоприятными погодными условиями.

Правительство Египта приняло решение отменить занятия в школах и вузах в Каире в среду, 23 октября, в связи с неблагоприятными погодными условиями. Об этом сообщает издание "Аль-Яум ас-Сабиа".Во вторник в столице прошли сильные дожди, что вызвало подтопление улиц, автомагистралей и туннелей, а также стало причиной возникновения многочасовых пробок на дорогах. Для урегулирования ситуации на дорогах были подключены полицейские – они перенаправляли потоки машин по альтернативным проездам и развязкам.По прогнозам синоптиков, нестабильные погодные условия сохранятся в Каире до пятницы, 25 октября. А на территории Большого Каира, включающего столицу и окрестности, ожидаются дожди и понижение температуры воздуха, сообщает ТАСС.