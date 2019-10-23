Из-за тайфуна Хагибис, обрушившегося на Японию на прошлой неделе, в восьми префектурах страны остаются без водоснабжения более 42 тысяч домов.

Из-за тайфуна "Хагибис, обрушившегося на Японию на прошлой неделе, в восьми префектурах страны остаются без водоснабжения более 42 тысяч домов. Такие данные сообщает японское общественное телевидение.Как уточняется, наиболее тяжелая ситуация сохраняется в префектуре Фукусима – там без водопроводной воды остаются 35 тысяч домов.По последней информации, жертвами тайфуна "Хагибис" стали не менее 84 человек, еще девять числятся пропавшими без вести. Вызванные тайфуном ливни привели к разливу 71 реки в центре и на северо-востоке Японии. В регионах, пострадавших от удара стихии, продолжаются поисково-спасательные операции, в которых участвуют подразделения Сил самообороны страны.