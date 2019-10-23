24-летняя британская модель обнажилась посреди
пустыни. Деми Роуз выложила пикантные кадры в свой Инстаграм, чем свела с ума
свою многомиллионную армию поклонников.
24-летняя британская модель обнажилась посреди
пустыни. Деми Роуз выложила пикантные кадры в свой "Инстаграм", чем свела с ума
свою многомиллионную армию поклонников.
"Пустынная серия продолжается", – подписала Деми Роуз собственную
публикацию. На фото она позирует топлес в трусиках, шляпе и сапогах
с распущенными волосами. Грудь обладательница пышных форм прикрыла
ладонями.
Подписчики британской модели
пришли в восторг от ее эффектных снимков, передает
За несколько часов фото посмотрели около полумиллиона человек
и оставили массу лестных комментариев. Модель явно возбудила
мужчин-фолловеров своими соблазнительными кадрами.
Модель
явно возбудила мужчин-фолловеров своими соблазнительными кадрами. "Безупречная крошка", "Горячая
булочка", "Огонь, горячо, смело
и красиво", "Божественная фигура!" —
прокомментировали пост Деми Роуз пользователи соцсети.
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