24-летняя британская модель обнажилась посреди пустыни. Деми Роуз выложила пикантные кадры в свой Инстаграм, чем свела с ума свою многомиллионную армию поклонников.

24-летняя британская модель обнажилась посредипустыни. Деми Роуз выложила пикантные кадры в свой "Инстаграм", чем свела с умасвою многомиллионную армию поклонников."Пустынная серия продолжается", – подписала Деми Роуз собственнуюпубликацию. На фото она позирует топлес в трусиках, шляпе и сапогахс распущенными волосами. Грудь обладательница пышных форм прикрылаладонями.Подписчики британской моделипришли в восторг от ее эффектных снимков, передаетЗа несколько часов фото посмотрели около полумиллиона человеки оставили массу лестных комментариев. Модель явно возбудиламужчин-фолловеров своими соблазнительными кадрами.Модельявно возбудила мужчин-фолловеров своими соблазнительными кадрами. "Безупречная крошка", "Горячаябулочка", "Огонь, горячо, смелои красиво", "Божественная фигура!" —прокомментировали пост Деми Роуз пользователи соцсети.Материал дополняется