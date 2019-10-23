В Александрове власти грозятся закрыть частный приют в аварийном здании

Феликс. Кузя. Чаки. Снежок. Гриша. Сильвер. Марина Кожемякина помнит имена каждого из своих ста двадцати котов. Уже больше десяти лет она вместе с мужем выхаживает бездомных животных в здании на улице Красной молодежи. На собственные средства. Кошачий приют - их единственное жилье. Недавно дом признали аварийным - всех попросили на выход.Марина Кожемякина, владелица частного приюта, г.Александров: "Побежала в администрацию. Просить - дайте хотя бы отсрочку. Мы ищем помещение. Хотя бы на зимний период. Но они мне отказали. И через несколько дней пристав принес мне уведомление - в течение пяти дней освободить помещение. Вот как можно в течение пяти дней? Куда съехать, если нам некуда пока съезжать?!"Всем жильцам аварийного дома дали новые квартиры. Всем, кроме Марины - вместо равнозначной площади - сто шестьдесят квадратных метров, им предложили два миллиона рублей. На эти средства можно купить максимум пятьдесят квадратов.Марина Кожемякина, владелица частного приюта, г.Александров: "Это глава администрации мне так сказал - кто вы такая, чтобы я вам помогал? Я говорю - у меня животные же. "Это все блажь и лирика!"В этом же помещении у Марины был бизнес - она торговала мебелью. Но из-за аварийности здания администрация бизнес закрыла. И подала на Марину иск в суд о выкупе помещения.Марина Кожемякина, владелица частного приюта, г.Александров: "С момента закрытия магазина нахожусь в тяжелейшем материальном положении. Вот вся в долгах. И у меня нет средства иногда самим пропитаться, где-то и кошкам не хватает, какие мне там деньги на адвоката? У меня не было возможности нанять адвоката. И поэтому, конечно, я проиграла."Анастасия Сахарова, корреспондент: "120 кошек и два человека - в одном помещении. Сейчас животные живут в тепле, но их идиллия может разрушиться в любой момент. Если хозяев выгонят, то на улице окажутся все. Сейчас хозяева просят у администрации передышки - чтобы они хотя бы успел найти помещение."Во время визита "Вестей" Марине пришло новое извещение из городского суда. Она просила предоставить отсрочку на зимний период.Марина Кожемякина, владелица частного приюта, г.Александров: "Заседание состоялось без нас. И оставить без удовлетворения заявление о предоставлении отсрочки исполнение решения."Отопление отрезали без предупреждения. Несколько животных уже умерли. Теперь грозятся отключить свет. А в холодильнике - редкие ветеринарные лекарства. За них Марина переживает больше всего."Это для крови. Я его берегу, потому что у нас его в Александрове не продают, мы его закупали в Москве"В месяц на содержание животных уходит сто тридцать тысяч рублей. Марина с мужем продали машину. Помогают волонтеры - но все равно средств не хватает. Копятся долги. Только восемьдесят тысяч - за отопление. Неравнодушные люди создали петицию - с обращением к Президенту России. Ее подписали четыре тысячи человек.Татьяна Маслова, волонтер г. Струнино: "Они у нее как дети. Она для животных все делает. Это редкий человек, я считаю. Такой любитель и такой жертвенник этим зверушкам."Протянут ли руку помощи приюту? Комментарий от местных чиновников пока получить не удалось. Через несколько дней ударят морозы. А потому главная задача- выжить.Анастасия Сахарова. Александр Чунаев. "Вести-Владимир"