В Александрове власти грозятся закрыть частный приют в аварийном здании
Феликс. Кузя. Чаки. Снежок. Гриша. Сильвер. Марина Кожемякина помнит имена каждого из своих ста двадцати котов. Уже больше десяти лет она вместе с мужем выхаживает бездомных животных в здании на улице Красной молодежи. На собственные средства. Кошачий приют - их единственное жилье. Недавно дом признали аварийным - всех попросили на выход.
Марина Кожемякина, владелица частного приюта, г.Александров: "Побежала в администрацию. Просить - дайте хотя бы отсрочку. Мы ищем помещение. Хотя бы на зимний период. Но они мне отказали. И через несколько дней пристав принес мне уведомление - в течение пяти дней освободить помещение. Вот как можно в течение пяти дней? Куда съехать, если нам некуда пока съезжать?!"
Всем жильцам аварийного дома дали новые квартиры. Всем, кроме Марины - вместо равнозначной площади - сто шестьдесят квадратных метров, им предложили два миллиона рублей. На эти средства можно купить максимум пятьдесят квадратов.
Марина Кожемякина, владелица частного приюта, г.Александров: "Это глава администрации мне так сказал - кто вы такая, чтобы я вам помогал? Я говорю - у меня животные же. "Это все блажь и лирика!"
В этом же помещении у Марины был бизнес - она торговала мебелью. Но из-за аварийности здания администрация бизнес закрыла. И подала на Марину иск в суд о выкупе помещения.
Марина Кожемякина, владелица частного приюта, г.Александров: "С момента закрытия магазина нахожусь в тяжелейшем материальном положении. Вот вся в долгах. И у меня нет средства иногда самим пропитаться, где-то и кошкам не хватает, какие мне там деньги на адвоката? У меня не было возможности нанять адвоката. И поэтому, конечно, я проиграла."
Анастасия Сахарова, корреспондент: "120 кошек и два человека - в одном помещении. Сейчас животные живут в тепле, но их идиллия может разрушиться в любой момент. Если хозяев выгонят, то на улице окажутся все. Сейчас хозяева просят у администрации передышки - чтобы они хотя бы успел найти помещение."
Во время визита "Вестей" Марине пришло новое извещение из городского суда. Она просила предоставить отсрочку на зимний период.
Марина Кожемякина, владелица частного приюта, г.Александров: "Заседание состоялось без нас. И оставить без удовлетворения заявление о предоставлении отсрочки исполнение решения."
Отопление отрезали без предупреждения. Несколько животных уже умерли. Теперь грозятся отключить свет. А в холодильнике - редкие ветеринарные лекарства. За них Марина переживает больше всего.
"Это для крови. Я его берегу, потому что у нас его в Александрове не продают, мы его закупали в Москве"
В месяц на содержание животных уходит сто тридцать тысяч рублей. Марина с мужем продали машину. Помогают волонтеры - но все равно средств не хватает. Копятся долги. Только восемьдесят тысяч - за отопление. Неравнодушные люди создали петицию - с обращением к Президенту России. Ее подписали четыре тысячи человек.
Татьяна Маслова, волонтер г. Струнино: "Они у нее как дети. Она для животных все делает. Это редкий человек, я считаю. Такой любитель и такой жертвенник этим зверушкам."
Протянут ли руку помощи приюту? Комментарий от местных чиновников пока получить не удалось. Через несколько дней ударят морозы. А потому главная задача- выжить.
Анастасия Сахарова. Александр Чунаев. "Вести-Владимир"