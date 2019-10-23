Телеведущая
сделала неожиданное признание. Тина
Канделаки заявила, что уже несколько лет
спит не с пустым ртом.
Телеведущая
сделала неожиданное признание. Тина
Канделаки заявила, что уже несколько лет
спит не с пустым ртом.
Выяснилось, что журналистка засыпает
с каппой. Дело в том, что она поправила прикус, который ее сильно беспокоил.
При этом подруги часто спрашивают телезвезду, как к этому относится ее супруг Василий
Бровко. Как известно, возлюбленный младше Тины Канделаки на 11 лет.
"Я сплю только в капе.
Мужа моя капа давно не беспокоит. Капу надела, маску сделала и спать", – цитирует
телеведущую сайт При этом она добавила, что к
пластическим хирургам она пока не обращалась.
похвалила
своего ортодонта. По ее мнению, правильный прикус – это лучше, чем услуги
пластических хирургов. Однако телеведущая понимает, что от пластики не обойтись.
Но к ней нужно прибегать никак не в 43 года – столько лет сейчас журналистке.
отметила, что на протяжении двух лет ходила в железных брекетах. Но результатом
она очень довольна – после исправления прикуса изменилась даже форма ее лица.