Телеведущая сделала неожиданное признание. Тина Канделаки заявила, что уже несколько лет спит не с пустым ртом.

Телеведущаясделала неожиданное признание. ТинаКанделаки заявила, что уже несколько летспит не с пустым ртом.Выяснилось, что журналистка засыпаетс каппой. Дело в том, что она поправила прикус, который ее сильно беспокоил.При этом подруги часто спрашивают телезвезду, как к этому относится ее супруг ВасилийБровко. Как известно, возлюбленный младше Тины Канделаки на 11 лет."Я сплю только в капе.Мужа моя капа давно не беспокоит. Капу надела, маску сделала и спать", – цитируеттелеведущую сайт При этом она добавила, что кпластическим хирургам она пока не обращалась.похвалиласвоего ортодонта. По ее мнению, правильный прикус – это лучше, чем услугипластических хирургов. Однако телеведущая понимает, что от пластики не обойтись.Но к ней нужно прибегать никак не в 43 года – столько лет сейчас журналистке.отметила, что на протяжении двух лет ходила в железных брекетах. Но результатомона очень довольна – после исправления прикуса изменилась даже форма ее лица.