Бывший глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский в эфире телеканала Прямой выступил с призывом организовать мощное наступление против жителей Донбасса. Экс-чиновник уверен, что именно таким путем Киев может заслужить любовь и поддержку стран Запада.

Бывший глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский в эфире телеканала "Прямой" выступил с призывом организовать мощное наступление против жителей Донбасса. Экс-чиновник уверен, что именно таким путем Киев может заслужить любовь и поддержку стран Запада.После государственного переворота на Украине главным "товаром" местных политиков, которым они щедро снабжают своих избирателей, стали обещания улучшения жизни уже в ближайшем будущем, а также призывы начать исправлять нынешнюю плачевную ситуацию. в этом смысле первая часть речь бывшего чиновника Павла Жебривского сюрпризов не принесла."Нам нужно строить сильную Украину. Нам нужно продолжать строить мотивированную, хорошо вооруженную армию. Нам нужно показать перспективу, классное будущее Украины", – подчеркнул он. Однако то, каким путем бывший глава Донецкой ВГА призвал идти к светлому будущему, удивило многих дружащих с логикой зрителей. "Нам нужна короткая милитарная операция на востоке Украины", – заверил Павел Жебривский.Он считает, что агрессивная политика не только не отвернет от Украины ее союзников, но и сделает их еще более преданными и щедрыми. "Только этим, по мере выполнения этих домашних заданий, будет увеличиваться поддержка наших западных партнеров", – уверен экс-чиновник."Мы должны выполнить домашнее задание. После таких вещей, после короткой милитарной операции, я убежден, что когда будет хорошая экономика, хорошо мотивированная, лучшая армия в Европе, когда будет короткая милитарная операция, нас Запад и наши западные партнеры поддержат", – заключил он.Тем временем президент Украины Владимир Зеленский выступает с прямо противоположных позиций. И для того, чтобы заручиться поддержкой лидеров стран Запада, он готов делать шаги навстречу перемирию в Донбассе. В частности, политик выразил надежду на скорую встречу лидеров стран нормандской четверки.Однако для того, чтобы переговоры в подобном формате действительно состоялись, необходимо не только делать заявления, но и предпринимать конкретные шаги. С этим у Владимира Зеленского дела обстоят значительно хуже. "Мы не видим изменений, ведущих к подготовке саммита", – цитирует пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.