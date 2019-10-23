Популярный диетолог рассказала своим подписчикам, как надо начинать день, чтобы сбросить лишний вес.

Популярный диетолог рассказала своим подписчикам, как надо начинать день, чтобы сбросить лишний вес.Сьюзи Баррелл из Австралии поведала, что избавиться от лишнего веса без ограничений и тяжелых упражнений поможет чашечка свежесваренного утреннего кофе. Правда, любителям нежной молочной пенки сверху придется отказаться от привычного лакомства – только крепкий темный напиток. Разумеется, сахар тоже придется исключить.Кроме того, эксперт утверждает, что нужно выработать несколько полезных привычек. Одна из них – ежедневное употребление воды в объеме от 300 до 500 миллилитров каждое утро. Полезно также выпивать травяные и зеленые чаи, телеканал "Царьград".Баррел также рассказала, что желающим похудеть стоит чаще баловать себя завтраками, где наибольшее предпочтение отдается продуктам с высоким содержанием белка. Это поможет регулировать по утрам уровень глюкозы в крове. Кроме того, белок полезен в тренировках – он не позволяет мышцам разрушаться во время силовых нагрузок.Наилучший вариант полезного и питательного завтрака – это яичница-болтунья с овощами, авокадо, копченым лососем и цельнозерновым хлебом. Тем не менее для тех, кому непривычны такие вкусовые сочетания, подойдут и вареные яйца с греческим йогуртом.