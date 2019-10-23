У Павла конфликт с матерью в самом разгаре. Это же все-таки исторический сериал, и тут нет вымысла. У Павла никогда не было хороших отношений с матерью и, собственно, со своим окружением, - отмечает Павел Табаков, рассказывая о своем персонаже в фильме Екатерина. Самозванцы.

У Павла конфликт с матерью в самом разгаре. "Это же все-таки исторический сериал, и тут нет вымысла. У Павла никогда не было хороших отношений с матерью и, собственно, со своим окружением", — отмечает Павел Табаков, рассказывая о своем персонаже в фильме "Екатерина. Самозванцы".Будущего императора Павла Павел Табаков немного жалеет: того и убили спустя четыре года царствования, а его сын знал про заговор, но ничего для предотвращения убийства отца не сделал."Мне кажется, Екатерина никогда не была хорошей матерью, хотя, может быть, она стала хорошей бабушкой", — характеризует свою героиню актриса Марина Александрова.Несмотря на сложные отношения персонажей в сериале, Павел Табаков и Марина Александрова на съемочной площадке подружились."Паша так возмужал за это время, и у нас возникли какие-то материнско-детские отношения. Я очень рада, что являюсь его экранной матерью", — признается экранная русская самодержица.Премьера третьей части сериала о Екатерине Второй состоялась на канале "Россия" 21 октября. В первый же премьерный день "Екатерина. Самозванцы" набрала 3 миллиона просмотров на сайте. Смотреть серии самой долгожданной осенней премьеры можно в прямом эфире до 31 октября или на сайте Russia.tv.Сага о любви и власти русской императрицы началась в 2014 году, а в 2017 году вышел ее второй сезон – "Екатерина. Взлет". Сериал переведен на 20 языков, права на его показ закупили 104 страны.Третий сезон рассказывает о самом драматичном и сложном этапе жизни Екатерины Великой, в котором императрица чувствует себя наиболее уязвимой. Ее ждут потери и предательства.Но сдаваться она не намерена."Я желаю и хочу лишь блага той стране, в которую привел меня Господь; он мне в том свидетель. Слава страны – создает мою славу", — заявляла Екатерина Вторая.Ей это удалось: за время ее правление население державы выросло вдвое, были основаны 144 города и одержаны 78 военных побед. При ней Крымский полуостров вошел в состав Российской империи, появился тульский самовар, Российская академия наук и Смольный институт для благородных девиц. Екатерина первой из коронованных особ сделала прививку от черной оспы, а также сочинила для театра более трех десятков пьес."Работаю, как ломовая лошадь", — писала императрица, внедрившая в России моду на черевички на каблуке, чтобы казаться чуть-чуть выше.Но сейчас правление Екатерины в сериале оказывается под ударом сразу с четырех сторон: идет война с Турцией, во дворце зреет заговор, в Париже объявилась самозванка княжна Тараканова, на юге России распространяется восстание Емельяна Пугачева.Интригующий и правдивый сюжет, роскошные интерьеры дворцов, богатство деталей и костюмов – все для того, чтобы история схватки Екатерины с самозванцами увлекла настоящей страстью и красотой.Смотрите сериал на канале "Россия 1" в 21.00.