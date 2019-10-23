Перипетии между Королевой Елизаветой II и Меган Маркл все никак не прекратятся. На этот раз представительница Виндзорской династии пошла на радикальные меры.

Перипетии между Королевой Елизаветой II и Меган Маркл все никак не прекратятся. На этот раз представительница Виндзорской династии пошла на радикальные меры.Монарх убрала свадебный снимок Меган и принца Гарри из королевского зала для аудиенций. Ранее она стояла на столике рядом с белой и бордовой лампами и небольшими часами. Сейчас там можно лицезреть всего две фото-рамки.На одной из них запечатлены принцы Уильям и Гарри в военной форме. На другой - герцог Кембриджский со своей супругой Кейт Миддлтон. А вот изображения Маркл больше нигде нет.Отметим, еще недавно рамка с фотографией красовалась в королевском зале для аудиенций. Последний раз ее видели во время визита Бориса Джонсона, которого пригласили во дворец в связи с его вступлением в должность премьера страны.22 Окт 2019 в 10:51 PDTК слову, пропажа снимка Меган была замечена 22 октября во время официального приема у Елизаветы II. К ней с визитом явился верховный комиссар Гренады Кишу Александр-Грант.По слухам, такой категоричный шаг со стороны королевы был вызван ее недовольством из-а съемок герцога и герцогини Сассекских в документальном фильме ITV "Меган и Гарри: путешествие в Африку". Судя по всему, монарх решила таким образом нанести удар по ненавистной супруге внука.