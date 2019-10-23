Возраст спортсменов из Коврова - от 5 лет.

Воспитанники ковровского клуба "Единоборец" привезли 23 медали со всероссийских соревнований по тхэквондо.На традиционный 11-й Кубок Московской школы Тхэквондо приехали около 2 тысяч участников из разных регионов страны. Возраст спортсменов из Коврова - от 5 лет. Первые места завоевали Алексей Батусов, Егор Коковкин, Ксения Брускова, Ангелина Варенкова, Анастасия Харитонова и Полина Афанасьева - сообщает ай-Ковров. Добавим, что уровень соперников был на высоте, а категории по количеству участников достигали 100 человек.