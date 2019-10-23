Украина не предпринимает шагов по созданию условий для проведения саммита в так называемом нормандском формате (Россия, Германия, Франция и Украина), считают в Кремле.

Украина не предпринимает шагов по созданию условий для проведения саммита в так называемом нормандском формате (Россия, Германия, Франция и Украина), считают в Кремле."Мы не видим каких-либо изменений в той ситуации, которая способствовала бы подготовке саммита нормандской четверки", — сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Он напомнил, что договоренности по разведению сил в Донбассе не выполняются, кроме того по-прежнему существует противоречивое отношение украинской стороны к "формуле Штайнмайера". Именно эти пункты Москва выдвигала в качестве условий для восстановления нормандского формата.Между тем, у президента Украины Владимира Зеленского на этот счет совершенно другое мнение. На встрече с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером он выразил надежду на скорейшее проведение саммита нормандской четверки, отметив, что "все преграды для этого устранены"."Украина выполнила свою часть для возобновления работы нормандской четверки. Рассчитываем на проведение встречи лидеров нормандской четверки в ближайшее время", — подчеркнул украинский лидер.При этом он заверил президента Германии, что приоритетом для украинских властей является завершение кровопролития и установление мира на Донбассе.Ранее запланированное на середину октября разведение сил на линии соприкосновения в районах населенных пунктах Золотой и Петровский было сорвано по вине украинской стороны. Ополченцы Донбасса предприняли три попытки сигнализировать о своей готовности к этому процессу, запуская белые ракеты по три раза в каждый из дней. Однако представители Киева эти сигналы проигнорировали. Обстрелы населенных пунктов в ДНР и ЛНР украинскими военнослужащими продолжаются. При этом на переговорах контактной группы в Минске Украина стала выдвигать новые условия.