Малыш Ганс исчез в начале октября из дома на пересечении улиц Чапаева и Василисина. Когда хозяева спали, он сумел выбраться в приоткрытое окно.

Малыш Ганс исчез в начале октября из дома на пересечении улиц Чапаева и Василисина. Когда хозяева спали, он сумел выбраться в приоткрытое окно.Утром найти домашнего любимца не удалось. Хозяйка обратилась за помощью в соцсети и даже обещала вознаграждение, но пушистый беглец , казалось, исчез бесследно. По мнению ветеринаров, такое экзотическое животное не сможет прожить на улице больше нескольких дней. Выжить Гансу помогла тёплая погода. Хотя он едва не стал жертвой собак. Спустя две недели скитаний беглец сам вернулся домой.