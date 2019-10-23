В Александрове власти грозятся закрыть частный приют в аварийном здании

Сто двадцать кошек и два человека могут оказаться на улице. В Александрове власти грозятся закрыть частный приют в аварийном здании. Четыре тысячи человек подписали петицию, адресованную Президенту России.Это единственная недвижимость Марины Кожемякиной и ее мужа. В этом помещении у Марины когда-то был мебельный бизнес, но его пришлось закрыть. Дом признан аварийным. Все соседи уже съехали. Суд предложил выплатить Кожемякиным два миллиона - за почти сто пятьдесят квадратов. Этого не хватает, чтобы купить равнозначное по площади помещение. Марина и ее муж содержат приют на свои средства. Но их катастрофически не хватает. За неуплату уже отключили отопление - пол ледяной, рассказывает Марина Кожемякина. Несколько животных уже умерли от холода.Марина Кожемякина, владелица частного приюта, г.Александров: "С момента закрытия магазина нахожусь в тяжелейшем материальном положении. Вот вся в долгах. И у меня нет средств иногда самим пропитаться, где-то и кошкам не хватает, какие мне там деньги на адвоката? У меня не было возможности нанять адвоката. И поэтому, конечно, я проиграла."Кто протянет руку помощи и людям и братьям нашим меньшим? Есть ли возможность удержаться на плаву? И намерены ли поддержать приют чиновники? Об этом - в репортаже Анастасии Сахаровой в следующих выпусках "Вестей".