В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) хабаровский Амур на домашней Платинум-Арене обыграл команду Сочи со счетом 2:1 (1:0, 0:0, 1:1).

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) хабаровский "Амур" на домашней "Платинум-Арене" обыграл команду "Сочи" со счетом 2:1 (1:0, 0:0, 1:1).У победителей встречи голами отметились Денис Голубев и Глеб Корягин, забившие на 15-й и 47-й минутах соответственно, а у гостей единственную шайбу на 58-й минуте забросил Сергей Шмелев."Амур" одержал четвертую победу в последних пяти играх и с 19 очками занимает десятое место в Восточной конференции, а "Сочи", потерпевший восьмое поражение кряду, расположился на 11-й строчке на Западе, имея в активе 15 очков.В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ хабаровчане в субботу, 26 октября, на выезде сыграют с челябинским "Трактором", а сочинцы днем ранее встретятся с дальневосточной командой "Адмирал".