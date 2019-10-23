Российская спортсменка, трехкратная чемпионка мира Мария Ласицкене стала победительницей VII Всемирных военных игр, которые проходят в китайском городе Ухань.

Российская спортсменка, трехкратная чемпионка мира Мария Ласицкене стала победительницей VII Всемирных военных игр, которые проходят в китайском городе Ухань.Ласицкене взяла высоту 2,01 метра, установив рекорд соревнований. Второй стала украинка Юлия Левченко (1,92 м), ее соотечественница Ирина Геращенко (1,9) заняла третье место.Напомним, сборная России занимает второе место в медальном зачете, завоевав 28 золотых, 26 серебряных и 26 бронзовых наград. Лидирует команда Китая (58-27-16). Соревнования завершатся 27 октября.