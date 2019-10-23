Завершились матчи третьего тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов. В группе В свою третью победу одержали чемпионы Германии из мюнхенской Баварии. На сей раз Левандовский и Ко одолели греческий Олимпиакос на его поле. Матч завершился с разницей в один гол в пользу Гостей – 3:2.

Завершились матчи третьего тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов. В группе "В" свою третью победу одержали чемпионы Германии из мюнхенской "Баварии". На сей раз Левандовский и Ко одолели греческий "Олимпиакос" на его поле. Матч завершился с разницей в один гол в пользу Гостей – 3:2.При этом счет открыли греки после точного удара Эль-Араби на 23-й минуте. Но затем три гола забили немцы, в составе которых отличились Левандовский (дважды) и Толиссо. На 79-й минуте Гильерме сделал счет минимальным и возродил интригу. Хозяева пытались добиться ничьей, но "Бавария" выстояла.В этой же группе лондонский "Тоттенхэм" разгромил сербскую "Црвену Звезду" – 5:0. "Бавария" лидирует с 9 очками, у "шпор" – 4 балла, у сербов – 3, "Олимпиакос" замыкает таблицу с 1 очком. В группе "С" английский "Манчестер Сити" уверенно переиграл итальянскую "Аталанту" за счет двух голов Агуэро и хет-трика Стерлинга – 5:1. "МанСити" лидирует (9 очков), далее идут "Шахтер" и "Динамо" из Загреба (по 4 балла).