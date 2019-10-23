Певица Лолита Милявская разводится с пятым мужем – Дмитрием Ивановым.
Артистка очень переживает и из-за рухнувшего брака. Я тяжелый момент ее
поддерживает поющая телеведущая Ольга Бузова.
Певица Лолита Милявская разводится с пятым мужем – Дмитрием Ивановым.
Артистка очень переживает и из-за рухнувшего брака. Я тяжелый момент ее
поддерживает поющая телеведущая Ольга Бузова.
Как выяснилось, знаменитости часто созваниваются и
переписываются в соцсетях. Ольга Бузова в любую минуту готова прийти на помощь подруге.
По словам звезды, Лолита Милявская находится сейчас не в лучшем состоянии.
"Хрупкая девочка, которой просто хреново, которой больно. Мы
с ней на связи по Сети, мы общаемся. Я ей говорю: "Лол, если хочешь плакать – плачь", – рассказала Ольга Бузова в "Сторис" личного "Инстаграм".
Слова Бузовой косвенно подтвердила, и сама Милявская. Лолита
перепостила запись Ольги на своей странице.
Сейчас Лолите Милявской непросто, артистке приходится наблюдать, как ее пока еще супруг выходит в свет с другой женщиной. К слову, ранее стало известно, что Дмитрий Иванов встречается с ней
за спиной у жены как минимум год.
Отметим, что поющая телеведущая сама не так давно была на
месте . Ольга прекрасно понимает, что сейчас происходит в душе
подруги.
29 Авг 2019 в 4:51 PDT
В декабре 2016 года
пережила болезненный развод с футболистом Дмитрием Тарасовым. Звезда
несколько лет не могла отойти от разрыва: при одном упоминании имени
экс-супруга теледива могла расплакаться.
Ольга Бузова не говорит о том, что стало причиной разлада с Тарасовым. Однако родственники поющей телеведущей как-то признались журналистам, что Дмитрий
сильно хотел детей, а Ольга была сосредоточена на карьере.