Заполняя анкету в ходе переписи населения, президент Белоруссии Александр Лукашенко использовал русский язык, но в качестве родного указал белорусский.

Заполняя анкету в ходе переписи населения, президент Белоруссии Александр Лукашенко использовал русский язык, но в качестве родного указал белорусский, передает ТАСС.Пресс-секретарь главы государства Наталья Эйсмонт отметила, что о важности этой масштабной акции для дальнейшего развития страны "излишне говорить не надо". По ее словам, президент не мог остаться в стороне и принял участие в переписи населения еще на прошлой неделе.Третья перепись населения Белоруссии в суверенной истории страны, но первая с использованием IT-технологий, проходит в республике 4-30 октября. Гражданам предлагается ответить почти на 50 вопросов.Ранее Лукашенко заявлял, что языковой вопрос в Белоруссии закрыт навсегда, и русский наравне с белорусским останется государственный языком.