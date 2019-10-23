Теннисистка поделилась с поклонниками снимком с прогулки с мамой. Мария Шарапова предстала в необычном для себя образе, и новый стиль спортсменки подписчики не оценили.

Теннисистка поделилась с поклонниками снимкомс прогулки с мамой. Мария Шарапова предстала в необычном для себя образе, и новыйстиль спортсменки подписчики не оценили.32-летняя звезда кортавыбрала расслабленный образ. "Мне нравится этафотография, потому что моя мама сделала ее. Она сказала, что носки на мневыглядят так, будто я позаимствовала их у бабушки. Я объяснила ей, что этомодно!", – подписала фото Мария Шарапова.Теннисистка выбрала для променада в Нью-Йоркеобраз в оттенках коричневого. Укороченныеширокие брюки высокой посадки в сочетании с джемпером она дополнила двубортнымклетчатым пальто и миниатюрной кожаной сумкой "под питона". Завершением стали кедысерого оттенка и плотные носки.Непривыкшие ктакому внешнему виду фолловеры явно остались недовольны кадром."Простите, но вы выглядите как бабушка", "Согласен с вашей мамой", "Простите,но ваша мама права", "Не самый лучший ваш образ", "Моя бабушка ходит в таких женосках", "Штаны как мешок с картошкой" – написали пользователи соцсети вкомментариях.21 Окт 2019 в 12:44 PDTНапомним, ранее подверглась критике россиян за то, что назвала США своим домом. В Госдуме призвали соотечественниковне относиться к данному заявлению теннисистки критично, поскольку спортсменкамногое сделала для своей страны.