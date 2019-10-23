Теннисистка поделилась с поклонниками снимком
с прогулки с мамой. Мария Шарапова предстала в необычном для себя образе, и новый
стиль спортсменки подписчики не оценили.
Теннисистка поделилась с поклонниками снимком
с прогулки с мамой. Мария Шарапова предстала в необычном для себя образе, и новый
стиль спортсменки подписчики не оценили.
32-летняя звезда корта
выбрала расслабленный образ. "Мне нравится эта
фотография, потому что моя мама сделала ее. Она сказала, что носки на мне
выглядят так, будто я позаимствовала их у бабушки. Я объяснила ей, что это
модно!", – подписала фото Мария Шарапова.
Теннисистка выбрала для променада в Нью-Йорке
образ в оттенках коричневого. Укороченные
широкие брюки высокой посадки в сочетании с джемпером она дополнила двубортным
клетчатым пальто и миниатюрной кожаной сумкой "под питона". Завершением стали кеды
серого оттенка и плотные носки.
Непривыкшие к
такому внешнему виду фолловеры явно остались недовольны кадром.
"Простите, но вы выглядите как бабушка", "Согласен с вашей мамой", "Простите,
но ваша мама права", "Не самый лучший ваш образ", "Моя бабушка ходит в таких же
носках", "Штаны как мешок с картошкой" – написали пользователи соцсети в
комментариях.
21 Окт 2019 в 12:44 PDT
Напомним, ранее подверглась критике россиян за то, что назвала США своим домом. В Госдуме призвали соотечественников
не относиться к данному заявлению теннисистки критично, поскольку спортсменка
многое сделала для своей страны.