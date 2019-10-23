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<a href="https://33live.ru/novosti/23-10-2019-maslyakov-raskritikoval-zelenskogo-za-prodvizhenie-kvnshhikov-v-politiku.html" target="_blank">Масляков раскритиковал Зеленского за продвижение КВНщиков в политику</a> - Президент Клуба веселых и находчивых отреагировал на назначение бывшего игрока КВН Сергея Сивохо советником секретаря Совбеза Украины по Донбассу. Александр Масляков в недоумении от выбора украинского президента.лидера, который раньше сам был участником КВН.