Президент Клуба веселых и
находчивых отреагировал на назначение бывшего игрока КВН Сергея Сивохо советником секретаря Совбеза Украины по Донбассу. Александр Масляков в недоумении от выбора украинского
президента.лидера, который раньше сам был участником КВН.
Президент Клуба веселых и
находчивых отреагировал на назначение бывшего игрока КВН Сергея Сивохо советником секретаря Совбеза Украины по Донбассу. Александр Масляков в недоумении от выбора украинского
президента.лидера, который раньше сам был участником КВН.
Материал дополняется