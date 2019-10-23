В Калининграде в полицейском участке умер 36-летний футболист Иван Вшивков. Причиной смерти стал ожог 70 процентов тела: полицейские утверждают, что спортсмен повредил в своей камере ..

В Калининграде в полицейском участке умер 36-летний футболист Иван Вшивков. Причиной смерти стал ожог 70 процентов тела: полицейские утверждают, что спортсмен повредил в своей камере радиатор, поток кипятка хлынул на мужчину и он получил сильнейший термический ожог, передает .Мать погибшего в разговоре с изданием заявила, что не верит в эту версию. Она поясняет, что ее сын возмущался, что его задержали. Потом он перестал выходить на связь, а утром ей сообщили, что он умер в больнице. Женщина уже написала заявление в прокуратуру, добавляет .