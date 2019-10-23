Ради этого они разработали хитрый план

В Меленковском районе возбудили уголовное дело в отношении двух мужчин и женщины, похитивших из продуктового магазина спиртного, сигарет и продуктов питания на 100 тысяч рублей, сообщают в УМВД России по Владимирской области.Утром 16 октября банда выпивала дома у 36-летней знакомой. Когда алкоголь закончился, меленковцы решили просто украсть его из ближайшего магазина. Выломав ворота, они проникли внутрь и, убедившись, что ничего не мешает им пройти в торговый зал, вышли из магазина, чтобы посмотреть за действиями охранников. Как только им удалось усыпить бдительность стражей порядка, они вернулись в магазин и вытащили оттуда товара на 100 тысяч рублей.Прибывшие на место полицейские сразу же просмотрели записи с камер видеонаблюдения, а на следующий день задержали подозреваемых. Теперь их осудят за кражу.