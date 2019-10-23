Октябрьская погода в столице в этом году стала одной из самых теплых за всю историю метеонаблюдения в Москве. В этом месяце было зафиксировано сразу несколько температурных рекордов.

Октябрьская погода в столице в этом году стала одной из самых теплых за всю историю метеонаблюдения в Москве. В этом месяце было зафиксировано сразу несколько температурных рекордов.Так, 17 октября в городе был установлен суточный рекорд тепла — воздух прогрелся до 17,8 градуса. 20 октября рекордные температуры – плюс почти 20 градусов — были зафиксированы в Можайске, Коломне и Серпухове. А 21 октября стало самым теплым за последние 70 лет."Сейчас положительная аномалия для Москвы по опорной станции составляет порядка плюс 3,6 градуса. Поэтому мы можем говорить о том, что этот октябрь однозначно войдет в число трех самых теплых", — рассказала РИА Новости главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова.Пока же абсолютный рекордсмен по теплу — это октябрь 2008 года. Тогда аномалия температуры достигла плюс 3,8 градуса, отметила метеоролог.