Мать рэпера Тимати вовсю нянчится с внуками. Симона Юнусова показала,
как моет новорожденного в раковине на кухне.
Мать рэпера Тимати вовсю нянчится с внуками. Симона Юнусова показала,
как моет новорожденного в раковине на кухне.
16 октября модель Анастасия Решетова подарила рэперу Тимати
сына. Мальчика назвали Ратмир, в честь погибшего друга артиста. На родах
присутствовал не только отец малыша, но и Симона Яковлевна.
Еще до появления Ратмира на свет многие предсказывали, что
его воспитанием будет заниматься бабушка. Так и вышло, Симона Юнусова уже взяла
на себя груз забот о младенце.
Например, сегодня, 23 октября, мать рэпера Тимати показала,
как моет внука в раковине на кухне. На опубликованном видео женщина держит
малыша под струей воды из крана. Параллельно Симона Яковлевна общается со
старшей внучкой – пятилетней Алисой.
Девочка, забравшись на стол с ногами, наблюдает за купанием
братика. Алиса обратила внимание, что у Ратмира странная "пися". "Я думала, у
него, как у взрослого, пися", – шокирует заявлением наследница .
Подписчики Симоны Юнусовой неоднозначно отреагировали на
запись. Многих удивило, что бабушка не церемонится с младенцем.
"Круто вы! Не парились, в раковине помыли и все. Моя мама
заморачивалась, воду кипятили, помещение прогревали перед мытьем. Сколько
людей, столько и идей🤷", – уколола мать интернет-обывательница.
"Действительно в наше время так делали)", – не стала спорить Симона Юнусова.