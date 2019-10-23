Мать рэпера Тимати вовсю нянчится с внуками. Симона Юнусова показала, как моет новорожденного в раковине на кухне.

Мать рэпера Тимати вовсю нянчится с внуками. Симона Юнусова показала,как моет новорожденного в раковине на кухне.16 октября модель Анастасия Решетова подарила рэперу Тиматисына. Мальчика назвали Ратмир, в честь погибшего друга артиста. На родахприсутствовал не только отец малыша, но и Симона Яковлевна.Еще до появления Ратмира на свет многие предсказывали, чтоего воспитанием будет заниматься бабушка. Так и вышло, Симона Юнусова уже взялана себя груз забот о младенце.Например, сегодня, 23 октября, мать рэпера Тимати показала,как моет внука в раковине на кухне. На опубликованном видео женщина держитмалыша под струей воды из крана. Параллельно Симона Яковлевна общается состаршей внучкой – пятилетней Алисой.Девочка, забравшись на стол с ногами, наблюдает за купаниембратика. Алиса обратила внимание, что у Ратмира странная "пися". "Я думала, унего, как у взрослого, пися", – шокирует заявлением наследница .Подписчики Симоны Юнусовой неоднозначно отреагировали назапись. Многих удивило, что бабушка не церемонится с младенцем."Круто вы! Не парились, в раковине помыли и все. Моя мамазаморачивалась, воду кипятили, помещение прогревали перед мытьем. Скольколюдей, столько и идей🤷", – уколола мать интернет-обывательница."Действительно в наше время так делали)", – не стала спорить Симона Юнусова.