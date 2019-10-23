Земельный участок площадью около 55 тыс. кв. м, расположенный в районе пос. Тюрмеровка Судогодского района оказался погребенным под бытовыми и коммунальными отходами, зарос сорняками и борщевиком.

Земельный участок площадью около 55 тыс. кв. м, расположенный в районе пос. Тюрмеровка Судогодского района оказался погребенным под бытовыми и коммунальными отходами, зарос сорняками и борщевиком. Ущерб, причиненный окружающей природной среде в результате захламления, в стоимостном выражении составляет более 13 млн рублей.Прокурором района направлено исковое заявление в Энгельсский районный суд Саратовской области в защите интересов неопределенного круга лиц, в котором он потребовал обязать собственника участка провести рекультивацию земли, а также взыскать ущерб, причиненный окружающей природной среде.Акт прокурорского реагирования рассмотрен, частично удовлетворен, размер ущерба, подлежащего возмещению, снижен до 2 млн рублей.Определением Саратовского областного суда по апелляционному представлению прокурора решение суда первой инстанции изменено, ущерб, причиненный окружающей природной среде, взыскан в полном объеме.Исполнение решения находится на контроле прокуратуры Судогодского района,