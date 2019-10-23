Проект ликвидации ядовитых отходов Усольехимпрома может войти в госпрограмму. Но необходимо выполнить определённые условия.

Проект ликвидации ядовитых отходов "Усольехимпрома" может войти в госпрограмму. Но необходимо выполнить определённые условия.Бывший промышленный гигант теперь представляет гигантскую угрозу для Усолья-Сибирского. На площади почти в 100 гектаров расположены десятки разрушенных цехов - токсичное наследие "Химпрома". Экологи, власти и учёные уже много лет решают, что с этим делать. В этом году за "Химпром" взялись местные депутаты, по их просьбе на комбинате побывала глава Росприроднадзора Светлана Радионова. Взятые пробы подтвердили масштаб проблемы.Как сообщает "Вести Иркутск", депутаты, местные власти и прокуратура провели выездное совещание. Есть возможность включить проект ликвидации ядовитых отходов в госпрограмму "Чистая страна". Однако, чтобы проект реализовать, его необходимо включить в государственный реестр. А для того, чтобы вступить в федеральную программу и получить финансирование, область должна стать собственником или арендатором земли, на которой расположен объект.Экологии угрожает не только то, что за забором "Химпрома", но и полигон ТБО, и площадка рассолопромысла, и шламонакопитель. Такие данные приводит Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура. Ситуацию с "Химпромом" депутаты Законодательного собрания продолжат контролировать. И продолжат помогать Усолью-Сибирскому. Так, при корректировке бюджета зарезервируют 17 миллионов рублей для обеспечения охраны опасной промышленной площадки в следующем году.