В начале сентября страшная трагедия унесла жизни двоих детей в Мелехово.

У Дворца спорта в поселке Мелехово установили новый светофор. Об этом сообщают «». Теперь, чтобы пешеходам безопасно перейти дорогу по пешеходному переходу, необходимо нажать на кнопку, которая есть на самом светофоре. Тогда водителям загорится красный свет.Дорога в Мелехове очень оживленная и опасная. В этом месте часто случаются аварии с тяжелыми травмами и трагическими последствиями. Напомним, что в начале сентября . Около 8 вечера на улице Первомайской пятеро подростков переходили дорогу по пешеходному переходу. Одна из машин остановилась, пропуская детей. В это время по встречке на полной скорости на "зебру" вылетел черный БМВ, сбив насмерть двоих детей.