Расширение штата медицинских специалистов происходит в рамках перехода городских поликлиник на новый формат работы.

В городские поликлиники приняли на работу новых высококвалифицированных врачей. За последние два месяца штат столичных медицинских учреждений увеличился на 28 терапевтов и 28 врачей общей практики, 12 кардиологов, 10 оториноларингологов. Кроме этого, к работе приступили шесть хирургов, четыре офтальмолога, четыре колопроктолога, четыре невролога, два уролога и два аллерголога-иммунолога, один гастроэнтеролог.Расширение штата медицинских специалистов происходит в рамках перехода городских поликлиник на новый формат работы. В этом году Москва запустила масштабную программу. Один из важнейших параметров программы — повышение доступности первичной медицинской помощи.Для этого в филиалах каждой городской поликлиники организуют работу врачей восьми наиболее востребованных специальностей. Вести прием станут терапевты — врачи общей практики, кардиологи, неврологи, офтальмологи, эндокринологи, урологи, оториноларингологи и хирурги. А во всех головных зданиях поликлиник принимать горожан будут специалисты пяти узких направлений: гастроэнтерологи, пульмонологи, колопроктологи, аллергологи-иммунологи и инфекционисты.Как сообщили в пресс-службе Департамента здравоохранения, московские поликлиники станут более комфортными для пациентов и сотрудников.В рамках программы до 2023 года в столице отремонтируют. Первый этап начнется весной следующего года в 50 зданиях. Новый стандарт предусматривает создание комфортных кабинетов для врачей и пациентов, размещение диагностической аппаратуры, а также предполагает единый подход к формированию штатного расписания специалистов.