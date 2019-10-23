В городе Туринск Свердловской области пропала 14-летняя девочка. Утром 21 октября она пошла в школу, и с тех пор ее никто не видел. Возбуждено уголовное дело по статье Убийство.

В городе Туринск Свердловской области пропала 14-летняя девочка.Утром 21 октября она пошла в школу, и с тех пор ее никто не видел. По словам родственников, раньше из дома она так надолго не уходила, не предупредив. Как сообщает РИА Новости, по данному факту было возбужденно уголовное дело по статье "Убийство".В Туринск направлены следователи-криминалисты из области, которые помогут в расследовании уголовного дела. Следователи осмотрели дом семьи, опросили друзей и одноклассников, изучили местность возле реки Тура.Громкая история с исчезновением девочки произошла две недели назад в Саратове. 9-летняя Лиза Киселева пошла в школу и пропала. Ее искали два дня всем городом. Тело девочки было найдено в гараже по дороге в школу. В убийстве подозревается Михаил Туватин, ранее неоднократно судимый за сексуальное насилие и разбой. Ему предъявлено обвинение, вину он признал.