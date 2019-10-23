Археологи Миланского университета обнаружили хорошо сохранившийся средневековый скелет человека, умершего в результате одной из самых страшных казней и неудачной попытки обезглавливания.

Археологи Миланского университета обнаружили хорошо сохранившийся средневековый скелет человека, умершего в результате одной из самых страшных казней и неудачной попытки обезглавливания.Молодой человек (по оценкам экспертов, его возраст на момент смерти составил от 17 до 20 лет) в XIII веке был похоронен у собора в Милане, на севере Италии.С первого взгляда на скелет было понятно, что с погибшим делали нечто ужасное. Кости его рук и ног были симметрично раздроблены, а дальнейшая экспертиза выявила необычные линейные переломы у основания черепа.Взяв за основу исторические записи, ученые предположили, что молодого человека "колесовали", то есть казнили с помощью пыточного колеса (Колесо Екатерины).Колесо использовали для публичных казней на протяжении большей части европейской истории вплоть до начала ранней современной эры. Рассказы об использовании данного устройства различаются в зависимости от времени и места. Но, как правило, этот вид казни включал в себя методическое разбивание и ломку конечностей с последующей травматизацией на самом колесе.На севере Италии, где было обнаружено захоронение, такие пытки обычно применяли для лиц, которые подозревались в распространении чумы.Проведенная позднее судебно-медицинская экспертиза выявила необычные линейные переломы у основания черепа. Исследователи предполагают, что это был результат сильной травмы от тяжелого орудия после неудачной попытки обезглавливания.Ученые отмечают: это первые археологические свидетельства того, что в средневековой северной Италии человек подвергался пыткам на колесе.