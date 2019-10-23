Причиной смерти трех работников рудника Таймырский компании Норникель в Красноярском крае, по предварительным данным, стал недостаток кислорода. В компании сообщили, что по результатам расследования семьям погибших на руднике будут произведены выплаты в размере до двух миллионов рублей.

Причиной смерти трех работников рудника "Таймырский" компании "Норникель" в Красноярском крае, по предварительным данным, стал недостаток кислорода.Как сообщил первый вице-президент — операционный директор компании Сергей Дяченко, на месте происшествия было установлено, что трагедия не была связана с горно-геологическими условиями и технологическими процессами."Выработка была тупиковая, давно оставленная без работы, и работники, по всей видимости, получили удушье от недостаточного содержания кислорода в атмосфере выработки", — цитирует ТАСС слова Дяченко.Директор заполярного филиала "Норникеля" Николай Уткин во время общения с журналистами сообщил, что по результатам расследования семьям рабочих, погибших на руднике, будут произведены выплаты в размере до двух миллионов рублей.Кроме того, Уткин заверил, что компания выплатит всю материальную помощь, полагающуюся как по законодательству, так и по коллективному договору.Ранее сообщалось, что тела троих рабочих трех рабочих 40, 45 и 49 лет без признаков насильственной смерти были найдены их коллегами 22 октября в руднике на отметке 1345 метров.Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье УК РФ "Нарушения правил безопасности при ведении горных работ, повлекшее по неосторожности смерть трех лиц.