Три рабочих погибли на руднике Таймырский в Красноярском крае могли отравиться неустановленным веществом. Такую предварительную версию загадочной смерти мужчин озвучили в СК, передает ..

Три рабочих погибли на руднике "Таймырский" в Красноярском крае могли отравиться неустановленным веществом. Такую предварительную версию загадочной смерти мужчин озвучили в СК, передает телеканал .Инцидент произошел 22 октября. Сначала двое рабочих опустились в шахту на 1345 метров для проверки объекта, когда они не вернулись, третий пошел их искать. В результате, тела всех троих обнаружили под землей. Признаков насильственной смерти найдено не было. Рудник принадлежит ЗФ "ГМК „Норильский никель“", уточняет .