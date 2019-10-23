Очередная бизнес идея поющей телеведущей провалилась. Ольга Бузова
закрыла свои рестораны быстрой еды.
Очередная бизнес идея поющей телеведущей провалилась. Ольга Бузова
закрыла свои рестораны быстрой еды.
Летом прошлого года знаменитость открыла первое кафе BUZfood на Цветном бульваре в Москве. Бизнес стартовал успешно, поэтому было
принято решение организовать второе заведение на Новом Арбате, которое, к
сожалению, просуществовало всего полгода. Спустя еще шесть месяцев точка с едой
от Ольги Бузовой появилась в столичном торгово-развлекательном центре "Вегас Крокус
Сити".
На днях стало известно, что рестораны BUZfood больше не
функционируют. На дверях висят надписи с информацией о том, что заведения закрыты по техническим
причинам. Более того, на окнах ресторана на Цветном бульваре вчера, 21 октября,
появилась вывеска с сообщением о сдаче в аренду. Ольга Бузова ситуацию комментировать
отказывается, с прессой общается ее пиар-менеджер Антон Богословский, который
отрицает, что бизнес-проект теледивы потерпел крах.
По словам известного блогера Лены Миро, дело
было обречено на провал. Ранее звезда пыталась продавать одежду и запускала
собственную криптовалюту, но ни один из ее проектов не вышел из минуса. Миро считает, что бизнес поющей телеведущей
изначально был построен "на зыбком основании" ее популярности.
4 Сен 2019 в 4:14 PDT
"Инвесторы думали: о, у Бузовой целая толпа фанатов, а
значит они будут жрать говно в ее ресторане! Ну, или покупать одежду. Или
криптовалюту. Какая разница, раз есть такая толпа? Ошибка этих рассуждений же в
том, что никаких нет и в помине. Аккаунт в "Инстаграм" с
миллионами подписчиков – просто обман. У Бузовой от силы пара десятков тысяч
живых пользователей, а все остальные – это накрутки и боты", – рассуждает
обозреватель в личном ЖЖ.
Лена отмечает, что в реальной жизни от ботов нет толку. Они
не ходят в рестораны, не покупают одежду, и, следовательно, не приносят
прибыли. "Вполне закономерно, что бизнес, основанный на ошибочной предпосылке,
прогорает, когда заканчиваются финансовые вливания в него", – написала Лена Миро.