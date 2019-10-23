Очередная бизнес идея поющей телеведущей провалилась. Ольга Бузова закрыла свои рестораны быстрой еды.

Очередная бизнес идея поющей телеведущей провалилась. Ольга Бузовазакрыла свои рестораны быстрой еды.Летом прошлого года знаменитость открыла первое кафе BUZfood на Цветном бульваре в Москве. Бизнес стартовал успешно, поэтому былопринято решение организовать второе заведение на Новом Арбате, которое, ксожалению, просуществовало всего полгода. Спустя еще шесть месяцев точка с едойот Ольги Бузовой появилась в столичном торгово-развлекательном центре "Вегас КрокусСити".На днях стало известно, что рестораны BUZfood больше нефункционируют. На дверях висят надписи с информацией о том, что заведения закрыты по техническимпричинам. Более того, на окнах ресторана на Цветном бульваре вчера, 21 октября,появилась вывеска с сообщением о сдаче в аренду. Ольга Бузова ситуацию комментироватьотказывается, с прессой общается ее пиар-менеджер Антон Богословский, которыйотрицает, что бизнес-проект теледивы потерпел крах.По словам известного блогера Лены Миро, делобыло обречено на провал. Ранее звезда пыталась продавать одежду и запускаласобственную криптовалюту, но ни один из ее проектов не вышел из минуса. Миро считает, что бизнес поющей телеведущейизначально был построен "на зыбком основании" ее популярности.4 Сен 2019 в 4:14 PDT"Инвесторы думали: о, у Бузовой целая толпа фанатов, азначит они будут жрать говно в ее ресторане! Ну, или покупать одежду. Иликриптовалюту. Какая разница, раз есть такая толпа? Ошибка этих рассуждений же втом, что никаких нет и в помине. Аккаунт в "Инстаграм" смиллионами подписчиков – просто обман. У Бузовой от силы пара десятков тысячживых пользователей, а все остальные – это накрутки и боты", – рассуждаетобозреватель в личном ЖЖ.Лена отмечает, что в реальной жизни от ботов нет толку. Онине ходят в рестораны, не покупают одежду, и, следовательно, не приносятприбыли. "Вполне закономерно, что бизнес, основанный на ошибочной предпосылке,прогорает, когда заканчиваются финансовые вливания в него", – написала Лена Миро.