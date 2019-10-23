Евразийская экономическая комиссия может разработать технический регламент для никотиносодержащей продукции, с соответствующим предложением выступила Армения. К таким изделиям относятся электронные средства нагревания табака (IQOS и пр.) и электронные средства доставки никотина (вейпы, электронные сигареты). Предполагается, что будет разработан единый перечень обязательных требований к производству, хранению, перевозке и реализации продуктов, который будет действовать на всей территории ЕАЭС (Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия).

Евразийская экономическая комиссия может разработать технический регламент для никотиносодержащей продукции, с соответствующим предложением выступила Армения. К таким изделиям относятся электронные средства нагревания табака (IQOS и пр.) и электронные средства доставки никотина (вейпы, электронные сигареты). Предполагается, что будет разработан единый перечень обязательных требований к производству, хранению, перевозке и реализации продуктов, который будет действовать на всей территории ЕАЭС (Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия).Как сообщали российские СМИ, такой подход к регулированиюпозволит производителям указывать преимущества продуктов перед обычнымисигаретами, сократить поступление контрафакта на рынок ЕАЭС и ограничить доступнесовершеннолетних к никотиносодержащим изделиям.Эта работа ведется на фоне внесения Минздравом обновленнойантитабачной концепции на рассмотрение правительства и повышенного вниманияведомства к электронным сигаретам – в сентябре замминистра Олег Салагайрассказал о поручении изучить связь курения электронных сигарет с тяжелымизаболеваниями органов дыхания и смертностью.В результате в России ограничениями на продажу вейповопределенным группам населения в Пензе, Санкт-Петербурге и Бурятии продолжиласьволна ограничительных мер в отношении альтернативных устройств доставкиникотина, начавшаяся после того, как в январе Минпромторг предложил проект ФЗ"О государственном регулировании оборота никотиносодержащей продукции и устройств,предназначенных для потребления никотина способами, отличными от курениятабака". В этом году ограничения были утверждены Мосгордумой, Пермским краем иЧеченской республикой.Волна критических государственных инициатив вызвана рядомзафиксированных в США летальных случаев, связанных с использованием электронныхсигарет и вейпов. К настоящему времени в Соединенных Штатах зарегистрированооколо 1 479 случаев легочных заболеваний, связанных с употреблением электронныхсигарет, 33 из них завершились смертью пациентов.Комментируя ситуацию, Центры по контролю и профилактикезаболеваний (CDC), федеральное агентство американского Минздрава, ответственноеза обеспечение общественного здоровья, еще раз подчеркнуло, что основнаяпричина развития легочных патологий у пациентов – употреблениенесертифицированных смесей для электронных сигарет и вейпов, содержащих ТГК(тетрагидроканнабинол).К такому же выводу ранее пришло Управление по санитарномунадзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA),рекомендовавшее отказаться от покупки компонентов для вейпов и электронныхсигарет в несертифицированных магазинах.Другими словами, причина болезни – не сами устройства, аподдельные продукты для этих устройств, легкодоступные в ряде американскихштатов, где разрешено употребление марихуаны (таких штатов насчитывается более20).Получается, что реальный корень проблемы заключается вдоступности контрафактной продукции, в том числе и для несовершеннолетних.Американские города наводнены дешевыми компонентами для электронных сигарет ивейпов, включая загустители и ароматизаторы. Легкая доступность и критическаяопасность для здоровья – ключевые причины эпидемии легочных заболеваний в США,которые даже получили отдельное название – EVALI (e-cigarette, or vaping,product use associated lung injury), повреждение легких, связанное супотреблением электронных сигарет или вейпингом.В этой связи минздрав США разрабатывает план мер по ограничениюпродажи электронных сигарет и жидкостей для вейпов без содержания никотина. Ряд штатов, включая Нью-Йорк, Мичиган и Вашингтон (округ Колумбия) запретилипродажу, не дожидаясь принятия финальной версии документа.При этом, в отличие от российских регионов, в случаеамериканских штатов не идет речи о запрете на продажу никотиносодержащихэлектронных сигарет и жидкостей для вейпа. Более того, в октябре наамериканский рынок первой в мире вышла система нагревания табака IQOS,принципиально отличающаяся по защищенности и принципу работы от вейпов иэлектронных сигарет.По мнению Дэвида Абрамса, профессора Нью-Йоркскогоуниверситета, самого крупного частного исследовательского центра в США, переходна электронные системы доставки никотина (вейпы и электронные сигареты) иэлектронные средства нагревания табака (IQOS и пр.) – наиболее реальный шансизбавиться от сигарет и заменить их на более безопасный способ потребленияникотина за последние 120 лет.Профессор выразил уверенность, что курильщикам по всему мирунужна альтернатива, в то время как названные никотиносодержащие продуктыдействительно на 95% менее вредны в сравнении с обычными сигаретами.Предоставление разумной альтернативы не предусмотрено жесткими условиями российского антитабачного законодательства: с 2020года на вейпы и устройства для нагревания табака начнут действовать акцизы, а вперспективе планируется распространить ограничения, действующие в отношенииобычных сигарет, и на эти инновационные продукты.Стремление обеспечить сокращение потребления никотинанаселением по жесткому сценарию, связанному с увеличением стоимости конечныхизделий вне зависимости от их типа, может привести к увеличению доликонтрафактной продукции на российском рынке и росту сопутствующих угроз для общественногоздоровья.Разработка технического регламента для никотиносодержащейпродукции может стать позитивным примером регулирования, учитывающего как риски, таки преимущества данной продукции, при этом сохраняющего альтернативу длякурильщиков, еще не готовых отказаться от привычки полностью, но намеренныхсократить негативное воздействие на организм.Что одержит верх – обобщенный подход, направленный на полноеискоренение никотиновых продуктов, или диверсифицированный, направленный насокращение рисков для всех вовлеченных в процесс потребления никотина группнаселения, – покажет время.