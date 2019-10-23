Евразийская экономическая комиссия может разработать технический регламент для никотиносодержащей продукции, с соответствующим предложением выступила Армения. К таким изделиям относятся электронные средства нагревания табака (IQOS и пр.) и электронные средства доставки никотина (вейпы, электронные сигареты). Предполагается, что будет разработан единый перечень обязательных требований к производству, хранению, перевозке и реализации продуктов, который будет действовать на всей территории ЕАЭС (Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия).
Евразийская экономическая комиссия может разработать технический регламент для никотиносодержащей продукции, с соответствующим предложением выступила Армения. К таким изделиям относятся электронные средства нагревания табака (IQOS и пр.) и электронные средства доставки никотина (вейпы, электронные сигареты). Предполагается, что будет разработан единый перечень обязательных требований к производству, хранению, перевозке и реализации продуктов, который будет действовать на всей территории ЕАЭС (Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия).
Как сообщали российские СМИ, такой подход к регулированию
позволит производителям указывать преимущества продуктов перед обычными
сигаретами, сократить поступление контрафакта на рынок ЕАЭС и ограничить доступ
несовершеннолетних к никотиносодержащим изделиям.
Эта работа ведется на фоне внесения Минздравом обновленной
антитабачной концепции на рассмотрение правительства и повышенного внимания
ведомства к электронным сигаретам – в сентябре замминистра Олег Салагай
рассказал о поручении изучить связь курения электронных сигарет с тяжелыми
заболеваниями органов дыхания и смертностью.
В результате в России ограничениями на продажу вейпов
определенным группам населения в Пензе, Санкт-Петербурге и Бурятии продолжилась
волна ограничительных мер в отношении альтернативных устройств доставки
никотина, начавшаяся после того, как в январе Минпромторг предложил проект ФЗ
"О государственном регулировании оборота никотиносодержащей продукции и устройств,
предназначенных для потребления никотина способами, отличными от курения
табака". В этом году ограничения были утверждены Мосгордумой, Пермским краем и
Чеченской республикой.
Волна критических государственных инициатив вызвана рядом
зафиксированных в США летальных случаев, связанных с использованием электронных
сигарет и вейпов. К настоящему времени в Соединенных Штатах зарегистрировано
около 1 479 случаев легочных заболеваний, связанных с употреблением электронных
сигарет, 33 из них завершились смертью пациентов.
Комментируя ситуацию, Центры по контролю и профилактике
заболеваний (CDC), федеральное агентство американского Минздрава, ответственное
за обеспечение общественного здоровья, еще раз подчеркнуло, что основная
причина развития легочных патологий у пациентов – употребление
несертифицированных смесей для электронных сигарет и вейпов, содержащих ТГК
(тетрагидроканнабинол).
К такому же выводу ранее пришло Управление по санитарному
надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA),
рекомендовавшее отказаться от покупки компонентов для вейпов и электронных
сигарет в несертифицированных магазинах.
Другими словами, причина болезни – не сами устройства, а
поддельные продукты для этих устройств, легкодоступные в ряде американских
штатов, где разрешено употребление марихуаны (таких штатов насчитывается более
20).
Получается, что реальный корень проблемы заключается в
доступности контрафактной продукции, в том числе и для несовершеннолетних.
Американские города наводнены дешевыми компонентами для электронных сигарет и
вейпов, включая загустители и ароматизаторы. Легкая доступность и критическая
опасность для здоровья – ключевые причины эпидемии легочных заболеваний в США,
которые даже получили отдельное название – EVALI (e-cigarette, or vaping,
product use associated lung injury), повреждение легких, связанное с
употреблением электронных сигарет или вейпингом.
В этой связи минздрав США разрабатывает план мер по ограничению
продажи электронных сигарет и жидкостей для вейпов без содержания никотина. Ряд штатов, включая Нью-Йорк, Мичиган и Вашингтон (округ Колумбия) запретили
продажу, не дожидаясь принятия финальной версии документа.
При этом, в отличие от российских регионов, в случае
американских штатов не идет речи о запрете на продажу никотиносодержащих
электронных сигарет и жидкостей для вейпа. Более того, в октябре на
американский рынок первой в мире вышла система нагревания табака IQOS,
принципиально отличающаяся по защищенности и принципу работы от вейпов и
электронных сигарет.
По мнению Дэвида Абрамса, профессора Нью-Йоркского
университета, самого крупного частного исследовательского центра в США, переход
на электронные системы доставки никотина (вейпы и электронные сигареты) и
электронные средства нагревания табака (IQOS и пр.) – наиболее реальный шанс
избавиться от сигарет и заменить их на более безопасный способ потребления
никотина за последние 120 лет.
Профессор выразил уверенность, что курильщикам по всему миру
нужна альтернатива, в то время как названные никотиносодержащие продукты
действительно на 95% менее вредны в сравнении с обычными сигаретами.
Предоставление разумной альтернативы не предусмотрено жесткими условиями российского антитабачного законодательства: с 2020
года на вейпы и устройства для нагревания табака начнут действовать акцизы, а в
перспективе планируется распространить ограничения, действующие в отношении
обычных сигарет, и на эти инновационные продукты.
Стремление обеспечить сокращение потребления никотина
населением по жесткому сценарию, связанному с увеличением стоимости конечных
изделий вне зависимости от их типа, может привести к увеличению доли
контрафактной продукции на российском рынке и росту сопутствующих угроз для общественного
здоровья.
Разработка технического регламента для никотиносодержащей
продукции может стать позитивным примером регулирования, учитывающего как риски, так
и преимущества данной продукции, при этом сохраняющего альтернативу для
курильщиков, еще не готовых отказаться от привычки полностью, но намеренных
сократить негативное воздействие на организм.
Что одержит верх – обобщенный подход, направленный на полное
искоренение никотиновых продуктов, или диверсифицированный, направленный на
сокращение рисков для всех вовлеченных в процесс потребления никотина групп
населения, – покажет время.