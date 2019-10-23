Появились свежие данные после того, как стало известно, что Елена Малышева попала в больницу. Причем ими поделилась сама ведущая передачи Жить здорово.
<a href="https://33live.ru/novosti/23-10-2019-novye-podrobnosti-o-sostoyanii-gospitalizirovannoj-malyshevoj.html" target="_blank">Новые подробности о состоянии госпитализированной Малышевой</a> - Появились свежие данные после того, как стало известно, что Елена Малышева попала в больницу. Причем ими поделилась сама ведущая передачи Жить здорово.
[url=https://33live.ru/novosti/23-10-2019-novye-podrobnosti-o-sostoyanii-gospitalizirovannoj-malyshevoj.html]Новые подробности о состоянии госпитализированной Малышевой[/url] - Появились свежие данные после того, как стало известно, что Елена Малышева попала в больницу. Причем ими поделилась сама ведущая передачи Жить здорово.