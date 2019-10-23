Появились свежие данные после того, как стало известно, что Елена Малышева попала в больницу. Причем ими поделилась сама ведущая передачи Жить здорово.

Появились свежие данные после того, как стало известно, что Елена Малышева попала в больницу. Причем ими поделилась сама ведущая передачи "Жить здорово".23 Окт 2019 в 12:16 PDTМатериал дополняется